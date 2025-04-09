Луна уменьшится в эти выходные, рассказали ученые

В субботу вечером 12 апреля полная луна предстанет перед земными наблюдателями в чуть менее привычном виде: немного меньше и слабее по яркости. Это явление называют микролунием, и заметить его невооруженным глазом будет довольно сложно — различие очень тонкое. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Микролуние возникает тогда, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли в своей орбите. Это противоположность более известному суперлунию, при котором Луна приближается ближе обычного и выглядит чуть крупнее и ярче.

Чтобы увидеть микролуние, достаточно выйти на улицу в субботу вечером и найти место с хорошим обзором неба. Хотя изменений в размерах и яркости может быть незаметно, это все же редкое и любопытное астрономическое событие.

Подобные явления случаются несколько раз в год, когда фаза полной луны совпадает с определенными участками ее орбиты. Следующее микролуние ожидается уже в мае, а осенью нас ждет три суперлуния подряд — в октябре, ноябре и декабре.

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