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Заболевания зубов и десен повышают риск мигрени, выяснили ученые

FPR: плохое состояние полости рта повышает риск мигрени у женщин
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Depositphotos

Ученые из Университета Сиднея установили, что у женщин с плохим состоянием полости рта повышен риск возникновения мигрени, болей в животе и теле. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research (FPR).

В исследовании приняли участие здоровые женщины и испытуемые с фибромиалгией. Это заболевание, при котором возникают постоянные, распространяемые на все тело боли в мышцах и суставах. Они длятся не менее трех месяцев, при этом человек быстро утомляется и становится подвержен когнитивным и эмоциональным нарушениям. Частым признаком фибромиалгии является мигрень.

На первом этапе ученые оценили состояние зубов и десен участников с помощью специализированного опросника ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Особое внимание исследователи уделили составу микробиома полости рта. Это совокупность всех микроорганизмов, населяющих рот: бактерий, грибков, вирусов и других микроскопических форм жизни.

Результаты показали, что участницы с самым плохим состоянием полости рта на 60% чаще испытывали умеренную или сильную боль в теле, а также на 49% чаще жаловались на мигрень. Четыре вида условно-патогенных бактерий родов Dialister, Fusobacterium, Parvimonas и Solobacterium были достоверно связаны с развитием болевого синдрома.

Ученые пока не могут установить, как именно нарушение микробиома полости рта провоцирует хроническую боль. Исследователи напомнили, что для поддержания микробного баланса необходимо ежедневно пользоваться зубной щеткой и нитью, а также не злоупотреблять сладкой пищей.

Ранее были названы проблемы со здоровьем, на которые указывает головокружение.

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