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Стало известно, жители каких мест имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

ESC: плохая пешеходная инфраструктура повышает сердечно-сосудистые риски
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SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых подтвердила связь между пешеходной доступностью районов и здоровьем сердца. Ученые выяснили, что жители территорий с плохой пешеходной инфраструктурой чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает European Society of Cardiology (ESC).

Исследование охватило более трех миллионов жителей Нидерландов старше 40 лет, у которых ранее не было проблем с сердцем. Специалисты изучили, как менялась инфраструктура районов с 1996 по 2008 год, а затем в течение десяти лет следили за заболеваемостью. Они оценивали удобство для пеших прогулок по таким показателям, как плотность населения, количество магазинов и сервисов, наличие зеленых зон, разнообразие застройки и доступность тротуаров.

Выяснилось, что люди, жившие в районах с плохой пешеходной инфраструктурой, на 5,1% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже если инфраструктура улучшалась, риск все равно оставался повышенным. Исследователи объясняют это тем, что долгое пребывание в неблагоприятной среде формирует малоподвижные привычки и негативно влияет на здоровье, и эти изменения не всегда удается быстро исправить.

Один из авторов исследования, доктор Эрик Тиммерманс, подчеркнул, что городское планирование играет важную роль в профилактике болезней. Удобные для ходьбы районы мотивируют людей чаще передвигаться пешком, а значит, помогают снизить риски для сердца.

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