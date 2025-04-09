Лечение рака может нарушить работу мозга, выяснили ученые

Ученые из Чунцинского университета (Китай) установили, что химиотерапия рака может нарушить связи между участками мозга, отвечающими за исполнительные функции и память. Результаты исследования опубликованы в Journal of Magnetic Resonance (JMR).

В исследовании приняли участие 55 пациенток с раком молочной железы и 38 здоровых женщин. На момент начала исследования участницы с раком груди проходили курс химиотерапии. Этот метод лечения основан на введении в организм противоопухолевых препаратов, которые уничтожают раковые клетки и предотвращают их деление.

На протяжении всего периода лечения добровольцы несколько раз проходили функциональную магнитно-резонансную томографию головного мозга. Сканирование выявило изменения в связях между участками мозга, особенно в лобно-лимбической системе (ответственной за исполнительные функции) и коре мозжечка (связанной с памятью). Также ученые выяснили, что по мере продолжения химиотерапии эти нежелательные изменения усугублялись.

По словам исследователей, химиотерапия доказанно обладает рядом побочных эффектов, таких как диарея, многочисленные инфекции, рвота, тошнота, замирание сердца и одышка. Новые данные показывают, что такой метод лечения потенциально может привести и к когнитивным нарушениям.

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