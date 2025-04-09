Российские ученые раскрыли секреты восстановления плодородия почвы

ПНИПУ: создание червятников может вдохнуть новую жизнь в истощенный огород

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились эффективными методами оздоровления истощенной почвы, которые помогут садоводам получить богатый урожай. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам экспертов, первые признаки проблем с грунтом — изменение его структуры (комковатость или пылеобразное состояние), снижение урожайности, изменение цвета и уменьшение популяции дождевых червей.

Для восстановления плодородия почвы ученые рекомендуют использовать органические удобрения. Компост улучшает структуру грунта и обогащает его питательными веществами, а перепревший навоз насыщает землю азотом, фосфором и калием. Особое внимание специалисты уделяют сидератам — растениям, которые специально выращивают для улучшения качества почвы. Горчица, люпин, фацелия и другие сидераты не только обогащают грунт органикой, но и борются с сорняками и вредителями.

Хотя органические методы важны, эксперты подчеркивают необходимость умеренного использования минеральных удобрений для восполнения дефицита питательных веществ. Особенно это актуально для участков, где годами выращивали одну культуру. В таких случаях почва нуждается в комплексном восстановлении: рыхлении, внесении структураторов (солома, щепа, листья) и нескольких циклах посева сидератов.

Особую роль в оздоровлении почвы играют дождевые черви, производящие ценное удобрение — биогумус. Эксперты рекомендуют создавать на участке специальные «червятники» — канавы или емкости с органикой, где черви могут активно размножаться. Всего 20 особей к концу сезона могут дать популяцию в 2000 червей.

Для поддержания здоровья почвы важно контролировать ее кислотность с помощью простого теста с лакмусовой бумагой. Кислые почвы нейтрализуют известью, а щелочные — кислым торфом или серой. Также специалисты советуют бороться с вредителями естественными методами: бархатцы против нематоды, зола от грибковых заболеваний и песок от улиток.

Завершающий штрих в уходе за почвой — мульчирование. Органическая мульча (солома, опилки, листва) сохраняет влагу, защищает от сорняков и постепенно обогащает грунт питательными веществами. Выбор материала зависит от типа растений: например, хвойные иголки идеальны для культур, предпочитающих кислую среду.

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