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Физики раскрыли секрет идеального заваривания кофе

Physics of Fluids: толстая струя кипятка извлекает максимум аромата из кофе
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Американские ученые из Пенсильванского университета нашли способ заваривать методом пролива более крепкий кофе, используя меньше зерен. Исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids.

Команда использовали лазеры и прозрачные частицы, чтобы визуализировать процесс. Оказалось, что мощная, но плавная струя воды заставляет частицы кофейной гущи циркулировать, улучшая экстракцию.

При этом решающее значение имела высота наливания. Чем выше была струя, тем лучше перемешивалась кофейная гуща. Кроме того, толстая струя воды создавала «лавинный эффект», равномерно пропитывая гущу и извлекая больше аромата, тогда как тонкие струи распадались на капли, делая напиток менее насыщенным.

Исследователи отметили, что лучшим сосудом для приготовления проливного кофе оказался чайник с «гусиной шеей» — его конструкция идеальная для создания нужного потока.

Ученые предложили кофеманам поэкспериментировать с техникой наливания — возможно, именно это станет ключом к идеальной чашке.

Ранее исследователи предостерегли потребителей от сомнительной и рискованной практики кофейных клизм.

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