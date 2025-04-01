Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника

Среди причин текущего состояния Паши Техника может быть и ВИЧ-инфекция, перешедшая в стадию иммунодефицита, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

27 марта 2025 года Паша Техник был госпитализирован в Таиланде с отравлением. Рэпер впал в кому, ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Позже у Паши перестали функционировать легкие и начались проблемы с сердцем, он был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, метод насыщения крови кислородом).

«Причин может быть несколько. Распространенное предположение о передозировке наркотическими веществами – не единственный сценарий. Передозировка сама по себе редко приводит к развитию сепсиса и полиорганной недостаточности – если только она не сопровождалась длительным угнетением дыхания, гипоксией и последующими инфекционными осложнениями. Сепсис и полиорганная недостаточность часто являются следствием тяжёлых бактериальных или вирусных инфекций. Среди возможных причин можно рассматривать как тяжелую пневмонию, вызванную агрессивными бактериями, так и вирусные инфекции, в том числе COVID-19. Нельзя исключать и такие состояния, как ВИЧ-инфекция, перешедшая в стадию иммунодефицита», – отметил врач.

По его словам, стоит учитывать, что у людей с длительной историей употребления психоактивных веществ (особенно инъекционных) иммунная система ослаблена, организм подвержен хроническим воспалительным процессам, нейропатиям, а регенеративные способности тканей снижены. Это делает любые инфекционные процессы более агрессивными и тяжело поддающимися лечению.

«Применение ЭКМО — это признак крайне тяжелого состояния. Это одна из последних возможностей поддержания жизни, и, к сожалению, летальность среди пациентов на ЭКМО остается высокой. Кроме того, сепсис сам по себе является жизнеугрожающим состоянием, требующим интенсивной антибактериальной и органосохраняющей терапии. Вероятность летального исхода Паши Техника остаётся высокой. Если удастся стабилизировать состояние, вывести из сепсиса и восстановить функцию органов, шансы на восстановление значительно повысятся. Однако реабилитация после такого состояния будет долгой и сложной», – заключил врач.

Ранее врач назвал опасность кальция для сердечной системы.