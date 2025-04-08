При болезни Альцгеймера мозг может «размягчаться», выяснили ученые

Ученые из Университета Вашингтона установили, что ухудшение мозгового кровотока «размягчает» гиппокамп — область, регулирующую память. Результаты исследования опубликованы в журнале Interface Focus.

По словам ученых, такой показатель жесткости может использоваться как маркер болезни Альцгеймера, которая поражает гиппокамп на ранних стадиях и приводит к ухудшению памяти, мышления и способности выполнять повседневные задачи.

Исследование проводилось в Центре нейробиологии человека при Университете Вашингтона. В нем участвовали 17 добровольцев в возрасте от 22 до 35 лет. Для анализа использовалась магнитно-резонансная эластография (MRE) — технология, сочетающая МРТ и ультразвуковые волны для получения изображений мозга с оценкой жесткости различной степени.

«Мы хотели понять, как кровоток влияет на жесткость мозга», — рассказала автор исследования Кейтлин Неер. — «Интересно, что такая взаимосвязь наблюдается только в гиппокампе — возможно, из-за его высокой метаболической активности».

По словам исследователей, измерение жесткости тканей мозга и кровотока может стать новым инструментом в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний. Ранее было установлено, что у пациентов с болезнью Альцгеймера гиппокамп становится мягче, а снижение кровоснабжения может играть в этом ключевую роль.

Ученые объяснили, что кровь переносит кислород и питательные вещества к мозгу. Снижение эффективности кровообращения может приводить к головным болям, головокружению, снижению работоспособности и нарушению памяти.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.