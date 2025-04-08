«Беглая» звезда раскрыла астрономам неизвестную черную дыру

Группа астрономов из Китайской академии наук обнаружила первое убедительное доказательство существования черной дыры промежуточной массы (IMBH) в шаровом скоплении M15. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

Открытие основано на анализе звезды J0731+3717, выброшенной из скопления с рекордной скоростью 550 км/с — это в пять раз быстрее, чем нужно для преодоления притяжения Млечного Пути.

Ученые проанализировали данные телескопов Gaia и LAMOST, отследив орбиты 1000 высокоскоростных звезд и 100 шаровых скоплений.

Расчеты показали, что для разгона J0731+3717 до 550 км/с требуется объект массой несколько тысяч Солнц, сосредоточенный в области размером менее 1 астрономической единицы (расстояние от Земли до Солнца). Это исключает скопление нейтронных звезд — только одиночная черная дыра могла создать такой эффект.

Черные дыры средней массы (от 100 до 100 тыс. масс Солнца) считаются «семенами» для сверхмассивных черных дыр, но до сих пор их существование оставалось гипотетическим.

Специалисты отметили, что звезда J0731+3717 была выброшена 20 млн лет назад в результате взаимодействия с IMBH — это первый случай, когда механизм Хиллса (разрушение двойной системы черной дырой) зафиксирован в шаровом скоплении.

Открытие поддерживает теорию, что сверхмассивные черные дыры вырастают из промежуточных «зародышей».

Ранее ученые нашли странную звезду, летящую сквозь космос на огромной скорости.