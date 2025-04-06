Голодание может изменить иммунитет, выяснили ученые

Ученые из Манчестерского университета выявили механизм, с помощью которого мозг регулирует воспаление в организме во время голодания. Оказалось, что чувства голода — даже без фактического отказа от пищи — достаточно, чтобы запустить изменения в иммунной системе. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology (SciIm).

Ученые установили, что специализированные нейроны в гипоталамусе, отвечающие за чувство голода, активируют процессы, ведущие к подавлению воспаления. При искусственной стимуляции этих нейронов у мышей происходила быстрая перестройка иммунной системы: в частности, резко снижалось количество особых моноцитов в крови — ключевых клеток, участвующих в развитии хронических воспалений.

Это открытие ставит под сомнение прежнее представление о том, что иммунный ответ на голод обусловлен исключительно нехваткой питательных веществ. По словам ученых, именно чувство голода передает иммунной системе сигнал к уменьшению воспаления.

По словам исследователей, полученные данные могут объяснить, почему ожирение часто сопровождается хроническим воспалением, а недоедание повышает восприимчивость к инфекциям.

«Мы доказали, что мозг осуществляет нисходящий контроль над иммунными клетками и воспалительными реакциями. Это открывает новые пути для лечения инфекционных и метаболических заболеваний, а также состояний, сопровождающихся истощением, например, рака», — отметил соавтор исследования Кавальканти де Альбукерке.

Ранее ученые нашли способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета.