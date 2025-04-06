Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голодание может изменить иммунитет, выяснили ученые

SciIm: голодание снижает уровень воспаления в организме
close
Freepik.com

Ученые из Манчестерского университета выявили механизм, с помощью которого мозг регулирует воспаление в организме во время голодания. Оказалось, что чувства голода — даже без фактического отказа от пищи — достаточно, чтобы запустить изменения в иммунной системе. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology (SciIm).

Ученые установили, что специализированные нейроны в гипоталамусе, отвечающие за чувство голода, активируют процессы, ведущие к подавлению воспаления. При искусственной стимуляции этих нейронов у мышей происходила быстрая перестройка иммунной системы: в частности, резко снижалось количество особых моноцитов в крови — ключевых клеток, участвующих в развитии хронических воспалений.

Это открытие ставит под сомнение прежнее представление о том, что иммунный ответ на голод обусловлен исключительно нехваткой питательных веществ. По словам ученых, именно чувство голода передает иммунной системе сигнал к уменьшению воспаления.

По словам исследователей, полученные данные могут объяснить, почему ожирение часто сопровождается хроническим воспалением, а недоедание повышает восприимчивость к инфекциям.

«Мы доказали, что мозг осуществляет нисходящий контроль над иммунными клетками и воспалительными реакциями. Это открывает новые пути для лечения инфекционных и метаболических заболеваний, а также состояний, сопровождающихся истощением, например, рака», — отметил соавтор исследования Кавальканти де Альбукерке.

Ранее ученые нашли способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами