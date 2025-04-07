В России создали виртуальную лабораторию для безопасных химических опытов

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали приложение виртуальной реальности (VR), позволяющее учащимся безопасно проводить химические опыты в трехмерном пространстве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Проблема нехватки дорогостоящих реактивов и оборудования в учебных заведениях ограничивает возможности практического обучения. Кроме того, работа с химическими веществами может быть опасной. VR-технологии решают эти проблемы: пользователи могут смешивать реагенты, наблюдать реакции и отрабатывать навыки без риска для здоровья.

Приложение включает два модуля. Первый содержит 15 распространенных экспериментов по органической и неорганической химии, подкрепленных теорией и видеоматериалами. Также доступен режим алхимика, где можно комбинировать более 250 базовых элементов, создавая новые вещества.

В отличие от 2D-аналогов, трехмерная лаборатория обеспечивает более качественную визуализацию и удобство обучения, отметили в ПНИПУ.

Для использования приложения нужны VR-очки и компьютер средней мощности. Доступ будет предоставляться по подписке (на месяц или год), что делает его экономичной альтернативой традиционным лабораториям.

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