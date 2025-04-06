Сексолог рассказал об опасности совместного сна с ребенком после 4 лет

Асексуальность (нежелание заниматься сексом) не является заболеванием. Однако в некоторых случаях она может быть признаком психологической травмы, которая была нанесена из-за сна с родителем после 4 лет, объяснил «Газете.Ru» медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Например, ребенок спит с родителем после 3-4 лет, что считается латентным инцестом, до 7-8 лет – это приводит к развитию тревожности у ребенка, а свыше этого возраста (11-13 лет) это может привести к нарушению его сексуальности, а также гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Или увидеть родителей, занимающихся сексом, для ребёнка в детском и юношеском возрасте может быть весьма травматично. Иногда бывает достаточно слышать регулярные ссоры родителей относительно секса или наоборот полное игнорирование этой темы на уровне табу: никаких разговоров про половое созревание, сексуальное развитие, взаимоотношения с противоположным полом, а также всевозможные запреты и наказания в связи с этим», – рассказал Суслов.

Кроме того, ранний просмотр порнографии (до полового созревания), встреча с сексуальным извращенцем в лице эксгибициониста или педофила – все это тоже может стать причиной травмы, которая, по словам Суслова, приводит к различным сексуальным нарушениям, включая асексуальность.

«В результате психика и организм уже выросшего ребенка начинают избегать того, что стало причиной страданий, то есть секса. Кроме того, асексуальность – невозможность получить удовольствие, то есть признак ангедонии. А это уже симптом депрессии и других психических расстройств, заключающийся в неспособности испытывать удовольствие. Поэтому при возникновении таких проблем лучше обращаться к специалисту», — добавил врач.

Подробнее о том, кто такие асексуалы, на какие заболевания может указывать нежелание заниматься сексом и не противоречит ли такое поведение природе — в материале «Газеты.Ru».

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