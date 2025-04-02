Стадию болезни Альцгеймера предложили определять по анализу крови

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Лундского университета в Швеции создали анализ крови, который не только помогает выявить болезнь Альцгеймера, но и определить темпы ее развития. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, при котором в головном мозге появляются агрегаты (скопления) белка бета-амилоида и так называемые тау-фибриллы. Существующие анализы крови способны определять наличие бета-амилоида, в то время как простого способа обнаружить скопления тау-белков ранее не существовало.

Ученые заполнили этот пробел в знаниях, сосредоточившись на белке MTBR-tau243. По словам исследователей, концентрация MTBR-tau243 в плазме крови напрямую связана с количеством отложений тау-белка в мозге. Анализ показал, что MTBR-tau243 отражает количество агрегатов тау с точностью 92%.

Команда также проанализировала образцы крови людей с когнитивными нарушениями и обнаружила, что уровни MTBR-tau243 позволяют четко различать ранние и поздние стадии болезни Альцгеймера. Уровень MTBR-tau243 слегка повышен у людей с лёгкими симптомами и увеличен в 200 раз у людей с тяжелой деменцией.

«Анализ на MTBR-tau243 станет чрезвычайно ценным дополнением как в клинических условиях, так и в научных исследованиях. Когда два биомаркера (MTBR-tau243 и p-tau217) положительны, вероятность того, что болезнь Альцгеймера является причиной когнитивных нарушений, значительно возрастает. Это различие имеет решающее значение для выбора подходящего лечения для каждого пациента», — уточнил соавтор исследования Оскар Ханссон.

Ранее была найдена связь между СДВГ и деменцией.