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В Пакистане придумали оригинальный метод борьбы с засухой

AFP: пакистанские фермеры запасают воду для полива полей в ледяных башнях
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Depositphotos

В Пакистане земледельцы из горного района Гилгит-Балтистан начали бороться с засухой с помощью искусственных ледников, сохраняя влагу для ирригации в виде ледяных башен, называемых «ступами», поскольку они похожи на одноименные буддистские сооружения. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Зимой воду из горных ручьев направляют по трубам и распыляют в воздухе. При температуре ниже нуля капли замерзают, формируя конусообразные ледяные глыбы. Весной они постепенно тают, обеспечивая поля водой задолго до естественного таяния ледников.

Первые ледяные ступы в Пакистане появились семь лет назад, и сегодня их используют более 20 деревень. По данным ООН, это обеспечило водой 16 тыс. человек. Фермеры отмечают, что теперь могут собирать несколько урожаев в год вместо одного.

«Раньше мы ждали июня, когда растают ледники. Теперь у нас есть вода уже весной», — отметили фермеры.

Пакистан – одна из стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Температуры здесь растут вдвое быстрее среднемировых, а ледники, кроме Каракорума, стремительно тают. Ледяные ступы стали примером того, как местные сообщества адаптируются к новым условиям.

Ранее стало известно, что таяние ледников Эвереста лишит воды миллионы людей.

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