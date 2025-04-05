Разработка российских ученых облегчила респираторы в 15 раз

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный фильтрующий материал для респираторов, который в 15 раз легче существующих аналогов и эффективно защищает от токсичного сернистого ангидрида (SO 2 ). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Сернистый газ SO 2 , выделяемый промышленными предприятиями, опасен для здоровья: даже в малых концентрациях он повреждает дыхательные пути, а в атмосфере превращается в сернистую и серную кислоты. Традиционные средства защиты — респираторы с угольными патронами — тяжелые и неудобны для длительного ношения.

Ученые Пермского Политеха предложили альтернативу — легкий сорбент на основе активированной угольной ткани (АУТ), пропитанной йодидом калия (KI). Этот состав химически связывает SO 2 , превращая его в безопасные серу и йод, которые остаются в материале.

В ходе испытаний образцы с разной концентрацией KI (14–21%) тестировали при уровнях SO 2 , превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 5–10 раз. Наилучшие результаты показал материал с 17,5% йодида калия. Он обеспечил шесть часов защиты при пятикратном превышении ПДК, и три часа — при десятикратном превышении ПДК.

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