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Ученые раскрыли тайну массовой гибели гигантских амфибий 230 миллионов лет назад

PLOS One: изучена массовая гибель гигантских амфибий
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Dave Lovelace, CC-BY 4.0

Группа американских палеонтологов из Университета Висконсин-Мэдисон изучила массовую гибель гигантских амфибий на древнем разливе реки 230 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале PLOS One.

В начале эры динозавров в пресноводных водоемах обитали темноспондилы — огромные амфибии размером с аллигатора. В ряде мест палеонтологи находят их массовые захоронения, но до сих пор сложно установить, как они образовались.

Исследователи изучили место Нобби Ноб в штате Вайоминг, где были найдены останки редкого вида Buettnererpeton bakeri. Геологический анализ показал, что амфибии были погребены на пойме в условиях очень спокойной воды — отсутствие хаотичного распределения костей свидетельствует, что их не размывало течением.

Ученые предполагают, что амфибии могли собраться в этом месте для размножения или из-за пересыхания водоемов в засушливый период. Оказавшись в ловушке, они погибли и были захоронены осадочными породами.

Эта находка более чем в два раза увеличила количество известных останков Buettnererpeton bakeri и открывает новые возможности для изучения позднетриасовых экосистем. Однако остается вопрос: была ли такая массовая гибель типичной для темноспондилов? Для ответа на него ученым потребуется больше подобных находок.

«Эта окаменелая группа представляет собой моментальную фотографию одной популяции, а не скопление останков, переносимых течением», — отметил ведущий автор исследования Аарон Куфнер.

Ранее были расшифрованы древние геномы из «Зеленой Сахары».

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