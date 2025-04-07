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«Раздражающая» музыка на работе повышает риск ошибок, выяснили ученые

JАР: сотрудники чаще ошибаются, если им не нравится музыка на рабочем месте
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Cast Of Thousands/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета штата Огайо установили, что «раздражающая» музыка на рабочем месте вызывает у сотрудников когнитивное истощение, вынуждая делать ошибки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Psychology (JАР).

Музыку чаще всего можно услышать при посещении торговых центров, фитнес-залов и предприятий общественного питания. Выбор композиций зависит от концепции заведения, целевой аудитории, времени суток и других факторов, однако почти во всех случаях он ориентирован на клиентов. При этом количество мелодий часто бывает ограничено, и именно сотрудникам приходится прослушивать их практически ежедневно.

Чтобы выяснить, какое влияние музыка оказывает на производительность труда и психологическое состояние работников, ученые провели исследование с участием 166 добровольцев. Перед началом эксперимента участники сообщили о свои предпочтениях в громкости, скорости, сложности и эмоциональной наполненности музыки.

Затем участникам попросили выполнить творческое задание, прослушивая один из двух типов музыкальных подборок. Первый плейлист включал бодрые, веселые поп-композиции умеренной сложности. Другая подборка состояла из более медленных, «мрачных» мелодий, звучавших на меньшей громкости.

Результаты показали, что испытуемые чаще испытывали когнитивное истощение — чувство умственного переутомления, если находили музыку раздражающей. Такая проблема была особенно острой для людей, которых называют «неспособными к отбору стимулов». Ученые объяснили, что «отбор стимулов» — это способность фокусироваться на одном источнике сенсорной информации за раз. Те, кто испытывал трудности с фокусировкой, чаще сообщали о снижении настроения и работоспособности из-за неподходящей музыки.

Также было обнаружено, что во время прослушивания «нервирующих» композиций испытуемые медленнее думали, чаще совершали действия, которые вредили компании, и реже находили удачные решения.

Ранее ученые раскрыли пользу от прослушивания музыки в одиночестве.

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