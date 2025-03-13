Взрывы сверхновых минимум дважды уничтожали жизнь на Земле, показало исследование

MNRAS: два из пяти массовых вымираний на Земле могли быть вызваны сверхновыми

Международная группа ученых из Германии и Испании пришла к выводу, что как минимум два массовых вымирания в истории Земли произошли из-за близких взрывов сверхновых. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Взрывы сверхновых — одни из самых мощных явлений во Вселенной. Если такая звезда взорвется близко к Земле, это может привести к разрушению озонового слоя, что увеличит уровень ультрафиолетового излучения. Также катастрофа способна стать причиной кислотных дождей и распространения тяжелых элементов.

Команда сосредоточилась на ордовикском (445 млн лет назад) и позднедевонском (372 млн лет назад) вымираниях. Первое уничтожило около 60% морских беспозвоночных, а второе привело к исчезновению 70% всех видов, включая значительные изменения в видовом составе рыб.

Оба события совпадают по времени с предполагаемыми взрывами сверхновых вблизи Земли.

Исследователи провели «перепись» массивных звезд в радиусе 3260 световых лет от Солнца. Они изучили распределение OB-звезд (массивных и короткоживущих) и рассчитали частоту взрывов сверхновых вблизи Земли.

Команда обнаружила, что частота взрывов сверхновых в радиусе 65 световых лет от Земли совпадает с частотой массовых вымираний, вызванных внешними факторами.

На сегодня только две звезды — Антарес и Бетельгейзе — могут стать сверхновыми в ближайший миллион лет. Однако обе находятся на расстоянии более 500 световых лет от Земли, что, согласно компьютерному моделированию, слишком далеко для серьезного воздействия на нашу планету.

Ранее ученые назвали событие, запустившее крупнейшее вымирание в истории Земли.