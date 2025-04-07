В Сибири рыба может быть заражена кошачьей двуусткой

Ветврач Воронин: карповая рыба в Сибири может быть заражена кошачьей двуусткой

В Сибири обитает паразит Opisthorchis felineus — сибирская или кошачья двуустка. Это один из самых опасных паразитов, который поражает карповую рыбу, рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин.

«Этот вид достаточно распространенный. Люди в основном заражаются из-за особенностей национальной кухни, в частности строганины (нарезанной стружкой замороженной рыбы). Паразит Встречается в основном в низовьях Иртыша и в среднем течении Оби. Ветеринарная служба следит за заражённостью рыбы и информирует население о проблеме, но очень много рыбы проходит без контроля: рыбаки просто ловят ее и без всякого обследования употребляют», – добавил специалист.

Причем этот вид – один из самых опасных среди описторхид. Паразит, поражая желчевыводящие пути, печень и поджелудочную железу, вызывает описторхоз.

«Симптомы обычно развиваются за две-три недели: у человека повышается температура, появляется горечь во рту, тошнота, боль под правым ребром. Но разнообразие симптомов приводит к тому, что больные годами безуспешно лечатся у пульмонолога, аллерголога, иммунолога и других специалистов. Ведь не всегда врач сразу назначит вам анализ кала на наличие яиц паразитов при таких симптомах», – добавил Воронин.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы – в материале «Газеты.Ru».

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