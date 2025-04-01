Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У лошадей нашли особенности, которые нарушают правила генетики

Science: выносливость лошадей нарушает обычные геномные правила
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выявили редкий случай генетического перекодирования у лошадей, ослов и зебр, который усиливает их метаболизм кислорода и выработку энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Лошади известны своей невероятной выносливостью и способностью потреблять кислород в больших количествах. Приблизиться к таким показателям не могут даже элитные спортсмены-люди. До сих пор было неясно, какие генетические механизмы стоят за этим феноменом. Новая работа показала, что «секрет» выносливости лошадей заключается в гене KEAP1. Он регулирует важные процессы, связанные с обменом веществ и защитой клеток от окислительного стресса.

Ученые объяснили, что в ДНК часто встречаются так называемые стоп-кодоны — специальные «сигналы остановки», которые дают клетке команду завершить синтез белка. У большинства организмов, если такой стоп-кодон появляется слишком рано, синтез белка прекращается, и он не выполняет свою функцию. Однако у лошадей стоп-кодон в гене KEAP1 не останавливает синтез, а вместо этого интерпретируется как обычная аминокислота – цистеин.

Этот механизм позволяет лошадям вырабатывать полноценный белок KEAP1, который управляет процессами защиты клеток и обмена веществ. Это усиливает их способность перерабатывать кислород и эффективно использовать энергию.

Исследователи выяснили, что подобное «перекодирование» стоп-кодона возможно благодаря изменениям в других клеточных механизмах, включая специфические белки, участвующие в трансляции (процессе создания белков). Такие изменения появились у лошадей в ходе эволюции, позволив им превратить потенциально вредную мутацию в преимущество.

Ранее инженерные навыки шимпанзе поразили ученых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами