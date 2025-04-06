Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Колоссальные извержения оторвали Африку от Южной Америки, выяснили геологи

ESR: 135 млн лет назад из недр Земли вырвалось 16 млн кубокилометров магмы
close
Marco di Marco/AP

Норвежские ученые из Университета Осло выяснили, как проходило расхождение Африки и Южной Америки 135 млн лет назад. Этот процесс был сопряжен с мощнейшими вулканическими извержениями. Исследование опубликовано в научном журнале Earth Science Reviews (ESR).

Команда проанализировала данные о вулканических породах в Южной Америке, Африке и на дне Атлантики. Оказалось, что за 4 млн лет (135–131 млн лет назад) изверглось около 16 млн кубических километров магмы – этого хватило бы, чтобы покрыть всю современную сушу слоем толщиной 30 метров.

Исследование выявило следы тепловой аномалии под южной частью Пангеи — суперконтинента, начавшего распадаться 200 млн лет назад. По одной из гипотез, раскол спровоцировал мантийный плюм — восходящий поток раскаленной породы из глубин мантии, истончивший кору.

Обычно масштабные извержения ведут к потеплению из-за выбросов углекислого газа, но 134 млн лет назад зафиксировано похолодание.

Ученые предполагают, что причина – в быстром выветривании магматических пород, поглотивших углекислый газ из атмосферы.

Ранее исследователи выяснили, что вода в мантии Земли управляет вулканической активностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами