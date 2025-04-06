Ученые нашли способ предотвратить новые случаи детской астмы

До трети новых случаев астмы у детей ежегодно связано с вредными выбросами, которые производят автомобили с бензиновыми двигателями. Новое исследование ученых показало: если заменить хотя бы половину таких машин на электромобили, это поможет существенно снизить количество случаев детской астмы, вызванной загрязнением воздуха. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследователи, занимающиеся вопросами влияния транспорта на здоровье и климат, провели анализ, чтобы выяснить, как рост продаж электромобилей в США сказывается на состоянии здоровья населения. В качестве индикатора они выбрали детскую астму — заболевание, от которого в 2019 году страдали около пяти миллионов детей.

Уже давно известно, что выбросы из выхлопных труб бензиновых автомобилей, такие как диоксид азота и мелкие твердые частицы, могут повышать риск развития астмы. В ходе нового исследования ученые смогли оценить, как именно соотношение бензиновых и электрических автомобилей на дорогах влияет на статистику новых случаев этого заболевания.

Анализ данных, собранных с 2013 по 2019 год, показал, что на каждую тысячу новых бензиновых машин приходится один новый случай детской астмы. При этом замена примерно 21% этих автомобилей на электромобили способна остановить рост заболеваемости. В разных штатах США необходимый процент замены варьировался — от 7% до 42% — в зависимости от плотности населения и количества старых автомобилей.

Наибольшую пользу от перехода к электромобилям могут получить густонаселенные регионы с большим числом машин старого типа. Уже сейчас в штатах, где действуют программы по нулевому уровню выбросов, наблюдаются заметные улучшения. Между 2013 и 2019 годами 63% всех новых электромобилей продавались именно в этих регионах.

Однако исследователи подчеркивают: электромобили — не единственное и не универсальное решение. Их положительное влияние проявляется только в том случае, если они заменяют бензиновые машины, а не добавляются к уже существующему автопарку. Более того, даже электромобили продолжают способствовать загрязнению воздуха — например, из-за износа шин, тормозов и пыли на дорогах.

Также важно, откуда поступает электричество для зарядки. Если оно вырабатывается на угольных ТЭС, то загрязнение просто перемещается из городов к электростанциям. Помимо этого, остаются вопросы к переработке аккумуляторов, добыче сырья и ограничениям в ремонте электромобилей.

По мнению авторов работы, электромобили — важный шаг в сторону улучшения экологии и здоровья, но не финальная цель. Чтобы действительно снизить уровень загрязнения и улучшить здоровье населения, особенно детей, нужно также развивать общественный транспорт, инфраструктуру для велосипедистов и делать экологичный транспорт доступным для всех — включая малообеспеченные семьи, которые особенно уязвимы перед последствиями загрязнения воздуха.

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