Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исход битвы между живучими растениями и коварными вирусами удивил ученых

NatCom: раскрыт механизм борьбы вирусов с иммунной системой растений
close
Shutterstock

Ученые под руководством профессора Ши-Шун Лина из Национального Тайваньского университета раскрыли важную стратегию, которую используют вирусы в их «войне» с растениями на молекулярном уровне. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В отличие от животных, растения не обладают адаптивной иммунной системой с антителами. Вместо этого они используют механизм РНК-интерференции, который распознает и разрушает вирусную РНК. Однако вирусы развили специальные белки, позволяющие им подавлять этот защитный механизм и успешно заражать растения.

В ходе работы ученые изучили белок HC-Pro, который давно известен как подавитель иммунного ответа растений. Исследователи выявили новый механизм его действия. В норме фермент HEN1 защищает РНК растений, а белок AGO1 разрушает вирусные РНК. HC-Pro блокирует активность HEN1, из-за чего AGO1 разрушается. Это фактически отключает систему защиты растений, позволяя вирусу беспрепятственно распространяться.

Роль HC-Pro была известна, но новая работа меняет традиционные представления о его механизме действия. Исследование проливает свет на тонкости взаимодействия вирусов и растений, что может привести к разработке новых методов защиты сельскохозяйственных культур от вирусных инфекций.

Профессор Лин подчеркивает, что научный прогресс требует настойчивости и смелости бросать вызов устоявшимся теориям: «Какими бы ни были трудности, если мы будем верны своему делу, то обязательно увидим свет и надежду на пути науки».

По мнению авторов работы, их открытие не только дает новый взгляд на вирусную инфекцию растений, но и вдохновляет на поиск инновационных решений для защиты сельского хозяйства.

Ранее ученые нашли способ заглянуть внутрь работающих аккумуляторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами