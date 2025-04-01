Исход битвы между живучими растениями и коварными вирусами удивил ученых

Ученые под руководством профессора Ши-Шун Лина из Национального Тайваньского университета раскрыли важную стратегию, которую используют вирусы в их «войне» с растениями на молекулярном уровне. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В отличие от животных, растения не обладают адаптивной иммунной системой с антителами. Вместо этого они используют механизм РНК-интерференции, который распознает и разрушает вирусную РНК. Однако вирусы развили специальные белки, позволяющие им подавлять этот защитный механизм и успешно заражать растения.

В ходе работы ученые изучили белок HC-Pro, который давно известен как подавитель иммунного ответа растений. Исследователи выявили новый механизм его действия. В норме фермент HEN1 защищает РНК растений, а белок AGO1 разрушает вирусные РНК. HC-Pro блокирует активность HEN1, из-за чего AGO1 разрушается. Это фактически отключает систему защиты растений, позволяя вирусу беспрепятственно распространяться.

Роль HC-Pro была известна, но новая работа меняет традиционные представления о его механизме действия. Исследование проливает свет на тонкости взаимодействия вирусов и растений, что может привести к разработке новых методов защиты сельскохозяйственных культур от вирусных инфекций.

Профессор Лин подчеркивает, что научный прогресс требует настойчивости и смелости бросать вызов устоявшимся теориям: «Какими бы ни были трудности, если мы будем верны своему делу, то обязательно увидим свет и надежду на пути науки».

По мнению авторов работы, их открытие не только дает новый взгляд на вирусную инфекцию растений, но и вдохновляет на поиск инновационных решений для защиты сельского хозяйства.

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