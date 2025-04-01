Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Развеян главный миф об уходе за волосами

Daily Mail: редкое мытье волос не поможет их оздоровить
close
Depositphotos

Частое мытье волос не только не вредит коже головы, но и помогает сохранить целостность волосяных фолликулов. Об этом изданию Daily Mail рассказала Нью-Йоркский трихолог Анабель Кингсли.

По словам врача, регулярное очищение необходимо как коже тела, так и головы. Вопреки распространенному заблуждению, волосяные стержни и скальп не могут «самоочищаться». Редкое мытье волос способствует накоплению большого количества кожного сала и омертвевших клеток, которые могут стать причиной кожного зуда и выпадения волос.

Доктор Кингсли отметила, что голову нужно мыть не реже, чем раз в три дня, а при необходимости — ежедневно. Поддержание чистоты волос не только улучшает внешний вид прически, но и позволяет сохранить целостность волосяных фолликулов.

Трихолог также посоветовала не заворачивать мокрые волосы в полотенце после мытья надолго. Тяжесть мокрого хлопкового полотенца может создать дополнительную нагрузку на корни волос и кожу головы. Чтобы избежать этого, доктор Кингсли рекомендует обратить внимание на легкие полотенца из микрофибры.

Ранее был назван ключевой компонент пищи для роста волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами