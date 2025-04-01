Развеян главный миф об уходе за волосами

Частое мытье волос не только не вредит коже головы, но и помогает сохранить целостность волосяных фолликулов. Об этом изданию Daily Mail рассказала Нью-Йоркский трихолог Анабель Кингсли.

По словам врача, регулярное очищение необходимо как коже тела, так и головы. Вопреки распространенному заблуждению, волосяные стержни и скальп не могут «самоочищаться». Редкое мытье волос способствует накоплению большого количества кожного сала и омертвевших клеток, которые могут стать причиной кожного зуда и выпадения волос.

Доктор Кингсли отметила, что голову нужно мыть не реже, чем раз в три дня, а при необходимости — ежедневно. Поддержание чистоты волос не только улучшает внешний вид прически, но и позволяет сохранить целостность волосяных фолликулов.

Трихолог также посоветовала не заворачивать мокрые волосы в полотенце после мытья надолго. Тяжесть мокрого хлопкового полотенца может создать дополнительную нагрузку на корни волос и кожу головы. Чтобы избежать этого, доктор Кингсли рекомендует обратить внимание на легкие полотенца из микрофибры.

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