Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета

Cancer Cell: сбой синтеза белков в меланоме раскрыл ее для иммунной системы
close
Depositphotos

Израильские ученые из Института науки Вейцмана совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний, разработав новый метод, заставляющий раковые клетки «демаскировать» себя перед иммунитетом. Исследование опубликовано в научном журнале Cancer Cell.

Команда сосредоточилась на процессе трансляции — этапе синтеза белков в клетке. Специалисты обнаружили, что преднамеренное нарушение этого механизма в раковых клетках приводит к производству десятков аномальных белков, которые становятся идеальными мишенями для иммунной системы.

«Когда мы нарушили процесс трансляции в клетках меланомы, они начали производить 34 специфических аномальных белка, которые иммунная система легко распознает как угрозу», — объяснили авторы открытия.

При сочетании нового метода с существующими видами иммунотерапии исследователям удалось добиться значительного уменьшения или полного исчезновения опухолей у 40% подопытных мышей. Это особенно важно, поскольку тестируемый тип меланомы ранее практически не реагировал на иммунотерапию.

Новый подход может решить одну из главных проблем современной онкологии — ограниченную эффективность иммунотерапии, которая в настоящее время помогает лишь 20% пациентов.

Ученые обнаружили, что уровень определенных ферментов, обеспечивающих точность трансляции, может служить новым прогностическим маркером успешности лечения.

Исследователи уже начали тестировать метод на моделях рака молочной железы, поджелудочной железы и колоректального рака.

Ранее ученые нашли вещества для борьбы с раком в тропических фруктах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами