Ученые нашли способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета

Cancer Cell: сбой синтеза белков в меланоме раскрыл ее для иммунной системы

Израильские ученые из Института науки Вейцмана совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний, разработав новый метод, заставляющий раковые клетки «демаскировать» себя перед иммунитетом. Исследование опубликовано в научном журнале Cancer Cell.

Команда сосредоточилась на процессе трансляции — этапе синтеза белков в клетке. Специалисты обнаружили, что преднамеренное нарушение этого механизма в раковых клетках приводит к производству десятков аномальных белков, которые становятся идеальными мишенями для иммунной системы.

«Когда мы нарушили процесс трансляции в клетках меланомы, они начали производить 34 специфических аномальных белка, которые иммунная система легко распознает как угрозу», — объяснили авторы открытия.

При сочетании нового метода с существующими видами иммунотерапии исследователям удалось добиться значительного уменьшения или полного исчезновения опухолей у 40% подопытных мышей. Это особенно важно, поскольку тестируемый тип меланомы ранее практически не реагировал на иммунотерапию.

Новый подход может решить одну из главных проблем современной онкологии — ограниченную эффективность иммунотерапии, которая в настоящее время помогает лишь 20% пациентов.

Ученые обнаружили, что уровень определенных ферментов, обеспечивающих точность трансляции, может служить новым прогностическим маркером успешности лечения.

Исследователи уже начали тестировать метод на моделях рака молочной железы, поджелудочной железы и колоректального рака.

Ранее ученые нашли вещества для борьбы с раком в тропических фруктах.