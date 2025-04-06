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Заменитель сахара оказался мощным оружием против супербактерий, узнали ученые

EMBO: сахарин нарушает репликацию ДНК патогенных микробов
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Лондонского университета Брунеля сделали неожиданное открытие: популярный заменитель сахара сахарин, используемый в диетических продуктах более века, способен уничтожать даже самые опасные устойчивые к лекарствам бактерии. Исследование опубликовано в научном журнале EMBO Molecular Medicine.

Команда доказала, что сахарин обладает особыми антимикробными свойствами. Он не только разрушает клеточные стенки бактерий, но и подавляет их защитные механизмы, делая патогены уязвимыми к действию антибиотиков.

Сахарин показал эффективность против нескольких ключевых механизмов устойчивости бактерий. Вещество нарушает репликацию ДНК, мешает образованию биопленок и усиливает проникновение антибиотиков в клетки.

Ученые создали экспериментальную гидрогелевую повязку с сахарином, которая в испытаниях превзошла по эффективности традиционные антимикробные повязки на основе серебра. Это открывает новые возможности для лечения хронических ран и борьбы с внутрибольничными инфекциями.

Ранее исследователи выяснили, что заменители сахара усиливают чувство голода.

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