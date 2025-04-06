Ученые узнали, как миллионы тонн вредного микропластика попадают в глубины океана

EST: подводные лавины уносят микропластик на глубину более 3200 метров

Международная группа ученых из Великобритании и Нидерландов выяснила путь, по которому миллионы тонн микропластика достигают самых глубоких частей океана. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Команда изучила подводный каньон Уиттард в Кельтском море. Они зафиксировали течение со скоростью 2,5 метра в секунду (м/с) на глубине 1500 метров. Пробы показали наличие микропластика в песке и грязи.

Дальнейший анализ показал, что подводные лавины способны перемещать пластиковые частицы со скоростью до 8 м/с и доставлять загрязнитель на глубины более 3200 метров.

«Эти потоки создают опасные сочетания — зоны биоразнообразия одновременно становятся очагами скопления микропластика», — пояснил доктор Ян Кейн из Манчестерского университета.

Микропластик угрожает хрупким морским экосистемам, перенося токсичные вещества (тяжелые металлы, «вечные химикаты» ПФАС), накапливаясь в пищевых цепях и нанося вред глубоководным организмам.

Ранее ученые выяснили, что косметические блестки превращают океан в опасный «пластиковый суп».