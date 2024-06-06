Ученые нашли древние наскальные рисунки, изображающие Сахару зеленой и полной воды

Австралийские археологи из Университета Маккуори в Сиднее нашли необычные наскальные рисунки в глубине пустыни Сахара на территории Судана. Произведения возрастом более 4 тыс. лет изображают пасущихся коров и множество лодок, что не соответствует засушливому ландшафту этой местности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Egyptian Archaeology (JEA).

Ученые отметили, что ближайший водоем в виде озера Нубия находится почти в 100 километрах от места обнаружения петроглифов. Кроме того, указанный участок восточной Сахары, также известный как пустыня Атбай, был непригоден для разведения скота последние тысячи лет.

По словам исследователей, наскальные рисунки свидетельствуют о времени, известном как «африканский влажный период». Он существовал около 5 тыс. лет назад, и в эту эпоху Сахара была богата водой и покрыта зелеными лугами.

Археологи считают, что петроглифы были созданы до прихода африканского муссона, превратившего поля травы в пустыню и вынудившего людей переселиться ближе к реке Нил. Изменение климата произошло после 3000 года до нашей эры.

Ранее ученые выяснили, что эпоха зеленой Сахары помогла первобытным людям покинуть Африку и расселиться по Евразии.