Физики создали «горячего кота Шредингера» при рекордно высоких температурах

SciAdv: квантовую суперпозицию получили при температуре в 60 раз выше обычной

Австрийские ученые из Университета Инсбрука впервые продемонстрировали квантовую суперпозицию в «теплых» условиях, что открывает новые перспективы для квантовых технологий. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Квантовая суперпозиция известна «состояние кота Шредингера» благодаря австрийскому физику Эрвину Шредингеру, предложившему в 1935 году мысленный эксперимент для иллюстрации для иллюстрации парадоксов квантовой механики.

Суть опыта: в закрытый ящик помещают кота, радиоактивный атом, детектор излучения и колбу с ядом. Если атом распадается — механизм активируется и отравляет животное. Согласно квантовой механике, пока ящик закрыт, атом находится в суперпозиции (распался/не распался). Следовательно, кот одновременно и жив, и нет.

Согласно сохранившимся воспоминаниям коллег, сам Шредингер любил природу и животных, поэтому эксперимент был исключительно умозрительным. Ученые придумал его как критику копенгагенской интерпретации квантовой механики.

В новом исследовании команда создала состояние «кота Шредингера» при температуре 1,8 Кельвина (-271°C). Это в 60 раз выше температур, обычно используемых в подобных экспериментах.

«Мы доказали, что квантовые эффекты могут возникать не только из идеального основного состояния», — пояснил соавтор проекта Герхард Кирхмайер.

Открытие особенно важно для наномеханических осцилляторов, где достижение основного состояния технически сложно, а также для развития квантовых вычислений и облегчения требований к рабочим условиям квантовых систем.

Ранее ученые впервые воссоздали состояние «кота Шредингера» внутри кремниевого чипа.