Ученые впервые создали «кота Шредингера» в реальном мире

Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса совершили прорыв в области квантовых вычислений, впервые осуществив знаменитый мысленный эксперимент «кот Шредингера» в реальной жизни. Это достижение не только расширяет границы квантовых вычислений, но и открывает новые горизонты для решения проблемы коррекции ошибок — одной из ключевых задач на пути к созданию полноценного квантового компьютера. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

В рамках эксперимента «котом» стал атом сурьмы, обладающий особыми свойствами. В отличие от традиционных кубитов, которые могут находиться только в двух состояниях (0 и 1) или их комбинации, атом сурьмы имеет восемь возможных направлений спина. Это позволяет создавать сложные суперпозиции (сочетания) квантовых состояний, более устойчивые к ошибкам.

«Наша модель «кота» имеет семь жизней: требуется семь последовательных ошибок, чтобы изменить код с 0 на 1», — объяснил профессор Андреа Морелло. — «Такая устойчивость значительно снижает вероятность разрушения квантовой информации.

Исследователи встроили атом сурьмы в кремниевый чип, подобный тем, которые используются в современных компьютерах. Это делает технологию перспективной для масштабирования и интеграции с существующими производственными процессами.

Следующим шагом команды станет демонстрация полной системы обнаружения и коррекции квантовых ошибок, что станет важным этапом на пути к практическим квантовым вычислениям.

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