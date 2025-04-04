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В МАИ сообщили о разработке спутниковой платформы «Марафон-2.0»

В МАИ разрабатывают спутниковую платформу «Марафон-2.0»
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Роскосмос

В Центре космических технологий Московского авиационного института (МАИ) разрабатывается новая спутниковая платформа, получившая название «Марафон-2.0». Об этом ТАСС сообщили в вузе.

«Мы полностью переделываем компоновку космического аппарата: ставим на него более эффективные датчики, агрегаты, аппаратуру, аккумуляторные батареи. Переделываем его для того, чтобы сделать по-настоящему универсальной платформой, востребованной в течение долгих лет», – пояснил аспирант кафедры космических систем и ракетостроения Никита Матасов.

В настоящее время в МАИ уже создан опытный образец спутника. Проект «Марафон-2.0» призван стать преемником платформы «Марафон-IoT».

До этого исследователи Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали инновационный метод формирования сверхмощных лазерных пучков для повышения эффективности космической связи. Новая технология обещает значительно увеличить дальность передачи данных и снизить энергозатраты космических коммуникационных систем.

Ранее российская ракета вывела на орбиту Земли военные спутники.

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