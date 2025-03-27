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Ученые научились управлять сверхконцентрированными пучками лазера для связи спутников

В ГУАП научились управлять сверхконцентрированными пучками лазера
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Depositphotos

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали, как создавать сверхконцентрированный пучок лазера для более качественной связи в космосе. Это поможет увеличить дальность и снизить энергопотребление систем космической связи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ГУАП.

Специалисты использовали выращенные Институтом неорганической химии РАН кристаллы для сканирования световых пучков, которые в процессе распространения в свободном пространстве не подвержены такому оптическому явлению, как дифракция. Дифракция влияет на свойства пучка, в частности, на его расходимость. Чем больше расстояние, тем сильнее расходимость пучка и тем хуже качество связи: требуются дополнительные методы улучшения чувствительности приемников, обработки сигналов.

Команда ГУАП создала экспериментальный образец акустооптического устройства. Это специальный прибор, комплексно управляющий интенсивностью и реализацией световых пучков и позволяет перемещать и сканировать этот пучок в пространстве. Образец был протестирован в реальных условиях.

«Существующие системы космической связи работают на традиционных гауссовых оптических пучках. Но в системах космической связи необходимо обеспечить высокую точность взаимонаведения приемника и передатчика. Этого можно добиться именно с помощью акустооптики (раздел в физике, изучающий взаимодействие звуковых и электромагнитных волн). Кроме того, использование бездифракционных пучков позволяет снизить энергопотребление устройств космической связи, увеличить дальность передачи. Это можно применить для реализации систем передачи в космическом пространстве на принципиально новых типах бездифракционных лазерных пучков, что позволяет увеличить дальность связи и снизить энергопотребление системы», — рассказал доцент кафедры конструирования и технологий электронных и лазерных средств ГУАП Василий Казаков.

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