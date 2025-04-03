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Скрытые озера угрожают стабильности антарктического ледяного покрова

NatCom: таяние антарктических льдов ускоряется из-за скрытых подледных озер
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Ivan L2000/Shutterstock/FOTODOM

Спутники уже много лет помогают ученым исследовать полярные регионы. Однако новое исследование, проведенное на основе данных миссии CryoSat Европейского космического агентства (ESA), открыло неожиданный фактор, влияющий на таяние льдов в Антарктиде. Оказалось, что подледные озера, скрытые под толщей льда, вызывают резкие изменения в ледовом покрове и ускоряют его разрушение. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В 2013 году ученые обнаружили, что семь озер, расположенных под ледником Туэйтс, одновременно сбросили в океан около семи кубических километров пресной воды. Этот процесс ускорил таяние льда в два раза, что привело к значительному уменьшению толщины ледникового щита и образованию полыньи — участка открытой воды среди морского льда. Из-за этого ледники начали быстрее двигаться в сторону океана, а линия, где ледник переходит в шельфовый лед, начала отступать.

Ледяные щиты играют ключевую роль в стабилизации ледников, но их истончение и потеря опоры провоцируют еще более быстрое таяние и повышение уровня Мирового океана. Ученые предупреждают, что если подобные процессы продолжатся, ледниковая система Антарктиды может стать еще более уязвимой перед изменениями климата.

В будущем новые спутниковые миссии Европейского космического агентства, такие как Copernicus CRISTAL и ROSE-L, смогут более детально изучить эти процессы и оценить их влияние на уровень моря.

Ранее ученые нашли способ отследить вековую эволюцию опасных бактерий.

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