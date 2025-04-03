Скрытые озера угрожают стабильности антарктического ледяного покрова

Спутники уже много лет помогают ученым исследовать полярные регионы. Однако новое исследование, проведенное на основе данных миссии CryoSat Европейского космического агентства (ESA), открыло неожиданный фактор, влияющий на таяние льдов в Антарктиде. Оказалось, что подледные озера, скрытые под толщей льда, вызывают резкие изменения в ледовом покрове и ускоряют его разрушение. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В 2013 году ученые обнаружили, что семь озер, расположенных под ледником Туэйтс, одновременно сбросили в океан около семи кубических километров пресной воды. Этот процесс ускорил таяние льда в два раза, что привело к значительному уменьшению толщины ледникового щита и образованию полыньи — участка открытой воды среди морского льда. Из-за этого ледники начали быстрее двигаться в сторону океана, а линия, где ледник переходит в шельфовый лед, начала отступать.

Ледяные щиты играют ключевую роль в стабилизации ледников, но их истончение и потеря опоры провоцируют еще более быстрое таяние и повышение уровня Мирового океана. Ученые предупреждают, что если подобные процессы продолжатся, ледниковая система Антарктиды может стать еще более уязвимой перед изменениями климата.

В будущем новые спутниковые миссии Европейского космического агентства, такие как Copernicus CRISTAL и ROSE-L, смогут более детально изучить эти процессы и оценить их влияние на уровень моря.

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