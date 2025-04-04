Сколько должен занимать поход в туалет «по большому», рассказал врач

Продолжительность дефекации у здорового человека не должна превышать двух-трех минут. Если опорожнение кишечника занимает больше времени, это может указывать на проблемы с пищеварительной системой. Например, запор или нарушение перистальтики – двигательной активности кишечника, рассказал «Газете.Ru» проктолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Дмитрий Масленников.

Минимальная частота дефекации – от трех раз в неделю, максимальная – до двух раз в день. Однако в идеале ходить в туалет «по большому» следует ежедневно, предпочтительно в утренние часы. Процесс при этом должен протекать без дискомфорта и лишнего натуживания.

«Когда дефекация уже произошла, но человек все еще сидит на унитазе, он непроизвольно продолжает тужиться. Это происходит рефлекторно и практически не поддается контролю, особенно когда мозг занят поглощением информации с экрана смартфона. Частым последствием такой привычки становится геморрой. Длительное натуживание усиливает приток крови к геморроидальному венозному сплетению в области прямой кишки и анальной зоны. Сосуды расширяются и формируют узлы, которые со временем разрастаются и начинают вызывать неприятные симптомы – боль, зуд, кровотечения», – объяснил доктор.

Застой крови в малом тазу имеет и другие негативные последствия. У мужчин он может ухудшать эректильную функцию и повышать риски простатита – воспаления предстательной железы, а женщинам угрожать сбоем менструального цикла и невынашиванием беременности. Еще одно возможное осложнение – высокие риски бесплодия, причем у представителей обоих полов.

«Так что поход в туалет должен продолжаться ровно столько, сколько требуется для естественной дефекации. Если положенных 2–3 минут для «достижения цели» постоянно не хватает или после посещения уборной сохраняется ощущение недостаточной дефекации – стоит задуматься о визите к врачу», – заключил доктор.

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