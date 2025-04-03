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Солнечный ветер «сжал» магнитосферу Юпитера и нагрел ее до 500°C, выяснили ученые

GRL: солнечный ветер «сжал» магнитосферу Юпитера, вызвав ее сильный нагрев
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NASA

Ученые из Университета Рединга впервые зафиксировали, как мощный выброс солнечного ветра сжал магнитосферу Юпитера, вызвав резкий нагрев атмосферы. Это событие, произошедшее в 2017 году, создало гигантскую зону нагрева, охватившую половину планеты, где температура достигла 500°C – значительно выше обычных 350°C. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Подобные солнечные удары случаются на Юпитере 2-3 раза в месяц. Ранее считалось, что атмосфера Юпитера защищена от солнечного влияния благодаря его быстрой ротации. Однако новые данные опровергают эту гипотезу: сжатие магнитосферы усилило нагрев полярных областей, что привело к расширению верхних слоев атмосферы и распространению горячего газа к экватору.

«Мы никогда раньше не наблюдали, как Юпитер реагирует на солнечный ветер. Это стало полной неожиданностью», – отметил ведущий автор исследования доктор Джеймс О'Донохью. – «Магнитное поле планеты сжалось, как мяч, создав огромную зону экстремального нагрева».

По словам соавтора исследования профессора Мэтью Оуэнса, результаты работы помогут точнее прогнозировать солнечные бури и их воздействие на Землю, где они могут нарушать работу GPS, связи и энергосетей.

Ранее астрономы обнаружили редкую звезду огромных размеров.

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