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В РАН объяснили, как соратник Януковича может стать российским академиком

В РАН заявили, что экс-премьеру Украины не нужны научные публикации для выдвижения в академики
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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук, при этом у бывшего украинского чиновника нет научных публикаций, а индекс научного цитирования Хирша равен нулю. В пресс-службе академии наук «Газете.Ru» сообщили, что индекс Хирша – показатель необязательный, главное собрать пакет документов.

«Право выдвижения кандидатов в академики Академии предоставляется также академикам, в члены-корреспонденты Академии – членам Академии. В случае, если кандидат зарегистрирован и вошел в опубликованный на сайте РАН список кандидатов, он был выдвинут и предоставил пакет необходимых документов, состав которого прописан в Уставе. На сегодняшний день индекс Хирша не включен в перечень обязательных документов или информации, требуемых для регистрации кандидатов. Выборы проводятся общим собранием членов Академии из числа кандидатов, избранных секциями отделений Академии и утвержденных общими собраниями отделений Академии. На каждом из этапов голосуют члены РАН, и они делают выбор в пользу того или иного кандидата самостоятельно», — заявили в РАН.

В марте этого года стало известно, что Николай Азаров вошел в список кандидатов в академики отделения наук о Земле РАН. Тогда бывший премьер-министр Украины отказался комментировать изданию РБК подробности своего выдвижения.

Позже на сайте электронной библиотеки elibrary были опубликованы наукометрические показатели всех кандидатов в академики РАН. На сайте указано, что у Азарова нет научных публикаций, а индекс Хирша равен нулю. Сам Азаров в разговоре с «Газетой.Ru» отказался комментировать свое участие в выборах РАН.

Николай Азаров имеет докторскую степень геолого-минералогических наук. Он был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ), однако в 2022 году его и еще пятерых членов-корреспондентов и одного академика исключили из состава академии.

Ранее профессора и сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда уволили из института РАН.

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