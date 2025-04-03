Назван простой способ облегчить запор

Для профилактики запоров женщинам необходимо выпивать около 2,7 литра общего количества жидкости в день. Для мужчин норма возрастает до 3,7 литра. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог Александра Гинос из Университета Иллинойса.

Врач объяснила, что запор обычно определяется как редкое опорожнение кишечника, обычно менее трех раз в неделю. Такая патология часто сопровождается вздутием живота и ощущением дискомфорта.

По словам диетолога, многие люди стремятся улучшить работу кишечника, потребляя больше продуктов с клетчаткой. Ей богаты овощи, фрукты, крупы и хлеб. Такая пища действительно увеличивает объем стула за счет неперевариваемых пищевых волокон, однако такая стратегия в некоторых случаях может быть контрпродуктивной. Важным условием является достаточное количество жидкости в рационе.

Доктор Гинос отметила, что для стимуляции дефекации женщинам необходимо около 2,7 литра жидкости в день, а мужчинам — 3,7 литра. При этом в указанный объем не должна входить только вода. Регулярное потребление чая, соков и молочных напитков также помогает предотвратить запор.

Врач добавила, что дополнительную пользу для желудочно-кишечного тракта могут принести физические упражнения. Даже легкая активность, например прогулки и йога, повышает сократительную активность кишечника.

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