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Депрессию предложили лечить веселящим газом

NatCom: веселящий газ активирует нейроны, заторможенные депрессией
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Ученые из Чикагского университета обнаружили, что закись азота, или веселящий газ, используемый в качестве анестетика, может быстро улучшить настроение и активировать мозговые центры, «заторможенные» депрессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

По словам ученых, примерно каждый третий пациент с депрессией не реагирует на стандартные методы лечения. Чтобы восполнить этот пробел, ученые начали изучать быстродействующие альтернативы, которые воздействуют на мозг иначе, чем классические антидепрессанты. Вдохновленные результатами применения кетамина (средства для неингаляционного наркоза), исследователи обратили внимание на другой анестетик — закись азота.

В ходе эксперимента ученые ввели мышей в состояние депрессии после хронического стресса. После этого грызунов подвергли воздействию углекислого газа. Затем исследователи проанализировали изменения в поясной извилине грызунов — области мозга, связанной с эмоциональной регуляцией и настроением.

Ученые сосредоточились на определенной группе нейронов, известных как пирамидные нейроны пятого слоя (L5). При стрессовой депрессии у людей активность L5 значительно снижается. Результаты показали, что закись азота быстро и избирательно «пробуждала» нейроны L5 у мышей даже после того, как газ выводился из организма животных. После его вдыхания мыши с депрессией почти сразу оживлялись и приступали к приятным занятиям, например, пили сладкую воду.

«Этот эффект «растормаживания», по-видимому, является основной причиной антидепрессивного действия газа. Он помогает активировать нейронные связи, ослабленные стрессом и депрессией, без необходимости формировать новые», — рассказал профессор анестезиологии Питер Нагеле.

По словам ученых, подобные эффекты веселящего газа могут проявляться и у людей. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу и выявить эффективную терапевтическую дозировку закиси азота, необходимы дополнительные исследования.

Ранее была названа спортивная добавка, помогающая побороть депрессию.

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