Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученых поразил вкус первого мисо, приготовленного в космосе

iScience: на МКС впервые произвели традиционную японскую приправу из бобов
close
Jimmy Day

Международная группа ученых из США, Великобритании и Дании впервые провели эксперимент по ферментации японской пасты мисо в условиях невесомости. Продукт создали на борту Международной космической станции (МКС). Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

В марте 2020 года команда отправили на МКС небольшой контейнер с соевыми бобами, солью и грибковой культурой кодзи, где он оставался в течение 30 дней для ферментации, прежде чем вернуться на Землю в виде мисо.

Две другие партии мисо были ферментированы на Земле: одна в Кембридже, штат Массачусетс (США), и другая в Копенгагене (Дания).

Экологические сенсоры следили за средой ферментации, фиксируя температуру, влажность, давление и радиацию.

После того, как мисо с МКС вернулось на Землю, специалисты проанализировали его микробные сообщества, вкусовые соединения и сенсорные свойства. Они обнаружили, что мисо с МКС успешно ферментировалось, но в бактериальных сообществах, присутствующих в мисо, были заметные различия.

Основной вкус (умами) остался узнаваемым, но космическое мисо получило «орехово-жареные» нотки. Микробный состав отличался от земных аналогов, что подтверждает адаптацию бактерий к условиям МКС, но все дегустаторы сочли образцы вкусными и съедобными.

По словам специалистов, в будущем ферментированные продукты могут разнообразить рацион в долгих миссиях (например, при полете на Марс).

Ученые планируют эксперименты с другими ферментированными продуктами — от кимчи до сыра. Возможно, в будущем на МКС появится первая «космическая сыроварня» или даже мини-пивоварня.

Ранее исследователи узнали, почему в космосе вся еда начинает казаться невкусной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами