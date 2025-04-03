Ученых поразил вкус первого мисо, приготовленного в космосе

Международная группа ученых из США, Великобритании и Дании впервые провели эксперимент по ферментации японской пасты мисо в условиях невесомости. Продукт создали на борту Международной космической станции (МКС). Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

В марте 2020 года команда отправили на МКС небольшой контейнер с соевыми бобами, солью и грибковой культурой кодзи, где он оставался в течение 30 дней для ферментации, прежде чем вернуться на Землю в виде мисо.

Две другие партии мисо были ферментированы на Земле: одна в Кембридже, штат Массачусетс (США), и другая в Копенгагене (Дания).

Экологические сенсоры следили за средой ферментации, фиксируя температуру, влажность, давление и радиацию.

После того, как мисо с МКС вернулось на Землю, специалисты проанализировали его микробные сообщества, вкусовые соединения и сенсорные свойства. Они обнаружили, что мисо с МКС успешно ферментировалось, но в бактериальных сообществах, присутствующих в мисо, были заметные различия.

Основной вкус (умами) остался узнаваемым, но космическое мисо получило «орехово-жареные» нотки. Микробный состав отличался от земных аналогов, что подтверждает адаптацию бактерий к условиям МКС, но все дегустаторы сочли образцы вкусными и съедобными.

По словам специалистов, в будущем ферментированные продукты могут разнообразить рацион в долгих миссиях (например, при полете на Марс).

Ученые планируют эксперименты с другими ферментированными продуктами — от кимчи до сыра. Возможно, в будущем на МКС появится первая «космическая сыроварня» или даже мини-пивоварня.

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