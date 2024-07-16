Ученые выяснили, почему еда в космосе становится невкусной

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института провели первое в своем роде изучение влияния условий космоса на восприятие ароматов еды. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Food Science & Technology (IJFST).

По словам побывавших за пределами Земли людей, в космических условиях пища начинает казаться пресной, из-за чего становится трудно употреблять даже привычные продукты.

В новом исследовании команда проверила, как меняется восприятие запахов экстрактов ванили и миндаля, а также эфирного масла лимона при перемещении с Земли в имитацию условий Международной космической станции (МКС).

Команда обнаружила, что особое сладкое химическое вещество в ароматах ванили и миндаля, называемое бензальдегидом, может объяснить изменение восприятия, а также индивидуальную чувствительность к определенному запаху.

Ученые установили, что ощущение ароматов меняется под действием пространственного восприятия. Также роль играет эффект смещения жидкости в организме из-за невесомости, что приводит к отеку лица и заложенности носа. Это тоже сказывается на обонянии и вкусе. Такие признаки возникают через несколько недель пребывания на борту МКС.

Исследователи надеются, что их открытие позволит улучшить питание участников будущих космических миссий, включая длительные экспедиции на Луну и Марс.

Ранее ученые создали способ снижения веса за счет изменения вкусовой чувствительности человека.