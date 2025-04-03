Во Франции нашли малолетнюю жертву «лечения» ртутью в XIX веке

Группа французских археологов и антропологов из Университета Бордо Монтень и Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) сделали шокирующе открытие при изучении ребенка в возрасте 3-4 лет, жившего в Руане в середине XIX века. Анализ показал, что малыш страдал от нескольких заболеваний, вызванных нехваткой витаминов — рахита и цинги. Однако неожиданностью стало обнаружение в костях и зубах опасной концентрации ртути. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Paleopathology (IJP).

Открытие пролило свет на мрачную медицинскую практику XIX века, когда токсичную ртуть широко применяли для лечения различных заболеваний.

Исследователи исключили другие возможные источники отравления — промышленное загрязнение или особенности почвы. Геология Руана не содержит ртутных месторождений, а ребенок был слишком мал для работы на опасных производствах. Версия с загрязнением через рыбу также не подтвердилась, поскольку массовое накопление ртути в морепродуктах началось только в XX веке.

Исторические документы свидетельствуют, что в те времена ртуть считалась почти чудодейственным средством. Ее применяли при лечении кожных заболеваний, сифилиса и даже костных патологий, хотя «терапия» часто приводила к ужасным последствиям: потере зубов, почечной недостаточности, неврологическим расстройствам и мучительному уходу из жизни.

Парадоксально, но обильное слюнотечение — явный признак отравления — врачи того времени считали благоприятным симптомом, свидетельствующим об «изгнании болезни».

Находка особенно ценна для понимания условий жизни низших слоев общества в период индустриализации. В отличие от Англии, где промышленная революция началась раньше, во Франции этот процесс протекал медленнее, но столь же разрушительно сказывался на здоровье бедняков.

Исследование проводилось с применением современных технологий: микро-КТ-сканирования, рентгеновской флуоресценции и атомно-абсорбционной спектрометрии, что позволило получить уникальные данные о жизни и смерти ребенка.

Как отмечают ученые, сегодня человечество сталкивается с аналогичными рисками, например, с бесконтрольным применением антибиотиков или недоказанными альтернативными практиками.

Ранее ученые раскрыли тайну ребенка-полукровки, чьими родителями были люди и неандертальцы.