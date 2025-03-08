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Ученые раскрыли тайну древнего ребенка-полукровки человека и неандертальца

SciAdv: возраст костей общего ребенка людей и неандертальцев составил 28000 лет
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wonderopolis.org

Международная группа ученых из Португалии, Великобритании, Франции и США определила возраст древнего ребенка, который мог быть гибридом человека и неандертальца. Необычный скелет нашли в португальской пещере Лагар Велью 27 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В 1995 году археологи обнаружили в скальном убежище детские кости красного цвета. Специалисты предположили, что останки могли быть завернуты в окрашенную шкуру животного перед погребением.

Анализ показал, что пропорции тела и форма челюсти напоминали неандертальские, что породило гипотезу о гибридном происхождении дитя. На тот момент эта идея показалась радикальной, но последующие генетические исследования подтвердили, что люди и неандертальцы действительно скрещивались.

Определить точный возраст скелета оказалось непросто, поскольку кости оказались загрязнены корнями растений, что сделало невозможным использование традиционного радиоуглеродного метода. Изначально ученые датировали находку по углю и костям животных, найденным рядом, оценив возраст в 27700–29700 лет.

Современные методы позволили уточнить датировку. Исследователи изучили белок, содержащийся в человеческих костях, и подтвердили, что ребенок жил около 28 тыс. лет назад.

Скелет ребенка из Лагар Велью — не просто археологическая находка, а свидетельство сложного процесса взаимодействия между людьми и неандертальцами, отметили ученые.

Ранее исследователи раскрыли причину исчезновения неандертальцев.

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