Потеря обоняния может указывать на болезнь Паркинсона

Потеря обоняния может указывать на шесть заболеваний или травму носа. Среди них COVID-19 и другие вирусные или бактериальные инфекции, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз, аллергия или полипы, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Любое повреждение, травма костей носа может привести к потере обоняния, если разрушены нервные окончания. Хроническое воспаление, отек, инфекция в носу также ведут к ослаблению чувствительности, но это обратимо, если только не развилась атрофия слизистой. Важно, что при многих неврологических заболеваниях теряется чувство запаха, например, при болезни Альцгеймера и рассеянном склерозе. При болезни Паркинсона этот симптом появляется первым, – за 10-15 лет до возникновения первых признаков нарушения походки и дрожания рук», – объяснил доктор.

Кроме того, вероятность потери обоняния высока при злоупотреблении сосудосуживающими спреями и каплями. Если нос не дышит из-за отека слизистой, то нужно не капать капли, а искать первопричину заложенности.

«При этом вернуть обоняние можно не во всех случаях. Если не разрушены нервные пучки (после травм) и нет поражения проводящих путей (как при рассеянном склерозе), то восстановить обоняние можно. Сами нейроны в носу обновляются каждые 3 месяца. Слизистую оболочку тоже можно лечить: антибиотиками, противовоспалительными препаратами, физиотерапией. Кроме того, существует методика ольфакторной тренировки, когда человек ежедневно нюхает некоторый набор душистых веществ и тем самым тренирует обонятельный анализатор», – рассказал врач.

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