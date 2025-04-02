Как выбрать слуховой аппарат, рассказала врач

С точки зрения внешней конструкции, слуховые аппараты можно разделить на две большие группы – заушные и внутриушные. В первом случае корпус аппарата находится за ушной раковиной, а во втором – в самом ухе. Пожилым людям лучше выбирать первый вариант, рассказала «Газете.Ru» сурдолог-оториноларинголог Европейского Медицинского Центра EMC Елена Вайчюнас.

«Пожилой человек сталкивается со многими проблемами, среди них – нарушение мелкой моторики, сниженная острота зрения, замедление мышления и т.д. Поэтому не стоит выбирать маленькие и незаметные модели слуховых аппаратов. Обратите внимание на модели, которые легко устанавливаются на ухе. Кроме того, важно, чтобы пожилой человек смог сам заменить батарейку в случае необходимости», – рассказала врач.

С точки зрения визуальной привлекательности может показаться, что внутриушные слуховые аппараты – отличный выбор, но трудности в эксплуатации могут доставить много дискомфорта пожилому человеку.

«Кроме того, они не подходят пациентам с хроническим воспалительным процессом в ушах. Существует опасность попадания отделяемого из уха внутрь корпуса устройства. Это может закончиться поломкой. Поэтому лучше остановить свой выбор на классических заушных слуховых аппаратах. Благодаря своим размерам и конструкции для человека в возрасте они проще, надежнее и легче в использовании», – добавила специалист.

По способу обработки звука выделяют аналоговые и цифровые слуховые аппараты. Вторые можно назвать более современными, их звучание пользователи оценивают выше: в них меньше ощущаются внешние шумы, а также реже возникает свист.

«Таким образом, при выборе слухового аппарата для человека преклонного возраста нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, устройство должно быть простым и удобным в эксплуатации. Во-вторых, важно, чтобы возможности слухового аппарата обеспечивали комфортное и качественное звучание. По этим критериям стоит обратить внимание на заушные цифровые программируемые аппараты. А фирма-производитель при этом не имеет особенного значения», – заключила доктор.

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