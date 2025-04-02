Непонимание сарказма может указывать на аутизм у взрослого

Расстройство аутистического спектра (РАС) -— группа расстройств, которые характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации. Они проявляются в детстве и сохраняются во взрослом возрасте. Так, аутизм может выдавать непонимание сарказма, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Свирина.

РАС – группа расстройств, которые имеют различные симптомы и их выраженность. Обычно они проявляются в детстве, но иногда РАС могут остаться незамеченными в детстве.

«РАС сопровождает человека на протяжении всей жизни и мешает ему эффективно адаптироваться, эффективно включаться в социальное взаимодействие. Обычно врачи говорят о спектре, потому как нарушение коммуникации имеет огромное количество внешних проявлений и есть крайние варианты с максимально выраженными симптомами, такими как отсутствие речи, какого-либо взаимодействия, полное избегание контакта, выполнение одних и тех же действий, так и наоборот – есть дети которые могут и любят общаться, но делают это неуклюже, им сложно понимать сарказм или другие социальные ситуации, они могут их избегать, сильно тревожиться по этому поводу. И у тех, и у других будет один диагноз – аутизм, который сохранится на всю жизнь», — рассказала врач.

По словам врача, есть несколько проблем, которые приводят к тому, что количество диагностированного аутизма в десятки раз меньше действительного.

«Прежде всего это трудность оценки нарушения социального взаимодействия, коммуникации. Трудно их уловить, пощупать, измерить. Родители часто списывают симптомы аутизма на особенность характера, находят похожие проявления, особенности поведения у ближайших родственников. Вторая проблема — это огромное разнообразие клинический проявлений того, что может называться нарушением социального взаимодействия и коммуникации, поэтому неудивительно, что это ставит некоторых специалистов и диагностов в тупик. Чаще всего при ярко-выраженных формах симптомы объясняются другими патологиями, такими как органическое поражение центральной нервной системы, умственная осталось, СДВГ и так далее», -— добавила доктор.

Часто взрослые с РАС уже адаптировались к жизни в обществе, однако, если вы замечаете у себя трудности в коммуникации, то следует обратиться к психиатру. Он может назначить медикаментозную терапию и психотерапию.

«Из немедикаментозных методов основная роль в лечении детей с расстройством аутистического спектра отводится психолого-педагогической коррекции. Цель поведенческого вмешательства – обучить ребенка навыкам, прежде всего социально-коммуникативным, а также установить над проблемным поведением руководящий контроль. Установление руководящего контроля означает улучшение продуктивности ребёнка практически в любой области его функционирования. Программа составляется специалистом и корректируется каждые несколько месяцев по рекомендациям терапевта и в зависимости от скорости освоения навыков ребенком»,— рассказала врач.

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