Расшифрованы древние геномы из «Зеленой Сахары»

Международная команда исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка впервые расшифровала древние геномы людей, живших в Сахаре в период ее временного превращения в плодородную саванну. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые проанализировали ДНК двух естественно мумифицированных людей, живших около семи тысяч лет назад. Их останки были найдены в скальном убежище Такаркора на юго-западе Ливии в ходе раскопок Археологической миссии в Сахаре при Римском университете Сапиенца.

Авторы работы выяснили, что эти люди принадлежали к ныне вымершей изолированной североафриканской линии, практически не имевшей родства с неафриканскими популяциями. Это означает, что скотоводство, которое активно развивалось в тот период, скорее всего, распространилось в регионе не через массовые миграции, а через культурный обмен.

Вопреки ранее распространенной гипотезе, что «Зеленая Сахара» во время Африканского влажного периода (14 500–5 000 лет назад) была коридором для миграций между Северной и субсахарской Африкой, генетический анализ показал обратное. Останки людей из Такаркора не содержат признаков иного происхождения, что свидетельствует о длительной генетической изоляции региона.

ДНК этих древних людей также тесно связана с генетическими линиями 15 тысячелетних охотников-собирателей из пещеры Тафоралт в Марокко, известных по иберо-маврусской культуре. Оба этих древних народа оказались одинаково далеки от жителей к югу от Сахары, подтверждая генетическое обособление Северной Африки.

Генетический анализ также показал, что жители Такаркора имели в 10 раз меньше неандертальской ДНК, чем современные люди за пределами Африки, но больше, чем современные жители субсахарской Африки. Это подтверждает теорию, что древние североафриканцы все же контактировали с популяциями за пределами континента, хотя их генетическое смешение было ограниченным.

«Наши данные показывают, что ранние популяции Северной Африки оставались преимущественно изолированными, но все же имели следы неандертальского генома благодаря небольшому потоку генов из-за пределов Африки», — отметил ведущий автор исследования Йоханнес Краузе.

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