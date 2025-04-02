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В Малайзии нашли опасную бактерию, устойчивую к антибиотикам

Mirror: В Малайзии нашли опасную бактерию, поражающую органы дыхательной системы
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Ученые выявили в одной из больниц Малайзии новый штамм бактерий, обладающий высокой устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает издание Mirror. По данным исследователей, микроорганизм способен вызывать серьезные инфекции, поражая различные органы, включая дыхательную систему.

Опасность бактерии заключается в том, что стандартные методы лечения против нее неэффективны. Это создает потенциальную угрозу для пациентов по всему миру. Международная группа ученых под руководством доктора Дэвида Клири из Бирмингемского университета проанализировала распространение опасного патогена и его воздействие на организм человека.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале «Микробная геномика», данный вид бактерий особенно часто встречается в медицинских учреждениях. Заражение может происходить при контакте с инфицированными поверхностями или медицинскими инструментами.

По словам Клири, ключевым направлением борьбы с этим штаммом является мониторинг его распространения и разработка новых терапевтических стратегий. Ученый отмечает, что наибольшему риску подвержены страны со средним уровнем дохода, где доступ к передовым методам диагностики и лечения ограничен. В связи с этим разработка эффективных методов выявления и контроля инфекции становится приоритетной задачей для мирового медицинского сообщества.

Ранее ученые разработали модель для предсказания движения бактерий.

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