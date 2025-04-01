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Путешествия сов-эльфов удивили ученых

JRR: получены новые данные о миграции северных сов-эльфов
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Ученые из США исследовали миграцию северных сов-эльфов (Aegolius acadicus) в западной части Монтаны и выяснили, что эти маленькие хищники не только совершают дальние перелеты, но и делают остановки для отдыха и восполнения энергии. Работа опубликована в журнале Journal of Raptor Research (JRR).

Несмотря на то, что северные совы-эльфы широко распространены, до сих пор ученые не знали, куда именно они улетают на зиму. Ранее их передвижения отслеживали с помощью кольцевания, но этот метод не позволял определить маршрут в деталях.

Новое исследование, в котором использовались радиопередатчики и аэрофотосъемка, показало, что большинство птиц действительно совершают сезонные перелеты, но их пути могут существенно различаться. Некоторые особи отклонялись от строго южного направления, а часть птиц оставалась зимовать неподалеку. Ученые также обнаружили, что путешествовали чаще молодые самки, а расстояние, преодолеваемое за ночь, варьировалось от нескольких километров до 66.

По словам ведущего автора исследования Кейт Стоун, открытие факта остановок во время миграции стало одним из самых неожиданных результатов работы. Ранее считалось, что совы-эльфы движутся на юг непрерывно, но теперь стало ясно, что их перелеты во многом зависят от условий на земле. Это открытие может сыграть ключевую роль в разработке мер по сохранению этих птиц и их среды обитания.

Исследователи планируют продолжить работу, используя более долговечные датчики и автоматизированные системы слежения. Это поможет не только лучше понять миграцию северных сов-эльфов, но и выработать более эффективные стратегии по защите всех перелетных видов, которые сталкиваются с вызовами, связанными с изменением природной среды.

Ранее исход битвы между живучими растениями и коварными вирусами удивил ученых.

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