Древние кораллы раскрыли ученым тайну разрушительного феномена Эль-Ниньо

NatGeo: затяжные события Эль-Ниньо участились в пять раз за 7000 лет

Международная команда климатологов обнаружила, что за последние 7000 лет затяжные климатические события Эль-Ниньо стали возникать в пять раз чаще. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором вода в Тихом океане у экватора становится аномально теплой. Оно возникает раз в 2–7 лет и длится от нескольких месяцев до двух лет.

Затяжные Эль-Ниньо могут приводить к более частым наводнениям и засухам, что влечет за собой неурожаи, разрушение инфраструктуры, экономические потери и человеческие жертвы.

Группа проанализировала изотопы кислорода, захваченные тихоокеанскими кораллами, и использовала результаты для создания моделирования, показывающего возникновение событий Эль-Ниньо и их продолжительность с течением времени.

Дальнейшие исследования показали, что причина увеличения частоты более продолжительных событий, вероятно, связана с изменениями орбиты Земли, которые изменили количество солнечного света, попадающего на океаны.

Команда планирует добавить больше данных в свое моделирование, чтобы попытаться оценить возможные изменения явлений Эль-Ниньо в свете потепления планеты.

Ранее ученых встревожило резкое усиление волн жары и засух в Северном полушарии.