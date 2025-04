Ученые раскрыли подлинную причину перехода человека от охоты к земледелию

Institute for Basic Science

Международная группа ученых из Германии и Великобритании сделала открытие, перевернувшее традиционное представления о неолитической революции. Специалисты доказали, что переход от охоты и собирательства к земледелию не был обусловлен изменениями окружающей среды, как считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда из Университета Бата, Института Макса Планка и Кембриджского университета разработала математическую модель, адаптировав методы экологии для изучения древних человеческих сообществ.

Используя данные радиоуглеродного анализа археологических находок, ученые смогли реконструировать динамику популяций земледельцев и охотников-собирателей.

Результаты исследования показали удивительную закономерность. Оказалось, что распространение сельского хозяйства происходило волнами миграции, причем морские пути способствовали этому процессу в три раза быстрее, чем сухопутные. В некоторых регионах полный переход к новому образу жизни занял всего 300 лет благодаря интенсивному культурному обмену между группами.

«Наша модель демонстрирует, что люди не были пассивными наблюдателями климатических изменений, а активно преобразовывали свою среду обитания через конкуренцию и сотрудничество», — пояснил ведущий автор исследования доктор Хавьер Ривас из Университета Бата.

Особенно показательным стал пример Леванта, где миграции скотоводов из Анатолии вызвали демографический взрыв, что в свою очередь стимулировало поиск новых способов обеспечения продовольствием.

Открытие ставит под сомнение популярные теории, где основной акцент делался на экологических факторах. Теперь становится ясно, что социальные сети каменного века играли не менее важную роль в исторических процессах, чем изменения климата или плодородие почв.

Ученые планируют дальнейшее развитие своей модели, включая в нее дополнительные параметры — от распространения болезней до торговых связей. Это позволит по-новому взглянуть и на другие ключевые моменты человеческой истории, такие как переход к металлургии или возникновение первых городов.

